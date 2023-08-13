Англія

Сам футболіст хотів би перейти до клубу з АПЛ.

Баварія не прийняла стартової пропозиції Манчестер Юнайтед про трансфер Бенжамена Павара, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, французький захисник хотів би перейти до МЮ та виступати в англійській Прем'єр-лізі. З "червоними дияволами" він має усну домовленість про особистий контракт.

Раніше у ЗМІ ходила інформація, що МЮ готов запропонувати близько 30 мільйонів євро за Павара.

Нагадаємо, що контракт Бенжамена з Баварією розрахований до літа 2024 року.

У сезоні-2022/23 Павар провів 47 матчів за мюнхенський клуб: на його рахунку 6 голів та 1 асист.