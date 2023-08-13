Англія

Керманич дав свій коментар.

У рамках першого туру чемпіонату Англії Ліверпуль на виїзді зіграв унічию з Челсі (1:1). Свій коментар щодо матчу дав головний тренер "червоних" Юрген Клопп.

"Початок гри був досить переконливим: ми забили два чудові голи, один з яких не був зарахований через офсайд. Далі ми самі віддали ініціативу Челсі. Це надало грі інший напрямок, тому ми не контролювали хід матчу.

Другий тайм був більш відкритим, Челсі мав більше моментів, але в цілому ми добре себе проявили в обороні.

На мою думку, ми самі допомогли лондонцям повернутися в гру. Якоїсь миті наші футболісти сіли надто глибоко і віддали багато вільного простору. Однак, давайте будемо позитивними. Ця команда заслуговує на велику довіру. Я з нетерпінням чекаю на наступні матчі".

Про Мозейса Кайседо:

"Немає жодних новин".

Про реакцію Салаха на заміну:

"Я можу його зрозуміти, бо, якби Мо забив, він встановив би новий рекорд за кількістю голів у стартових турах АПЛ, але я не думав про це. Нам потрібна була стабільність та свіжі сили. Гра була дуже напруженою для всіх.

Це все, що я можу сказати щодо цього, його реакція була абсолютно нормальною. Якби замінений гравець стрибнув до мене в обійми за рахунку 1:1, будучи нападником, який був упевнений, що заб'є, я був би дійсно здивований. Тож це абсолютно нормально".

Про те, чи задоволений результатом та виступом своєї команди:

"Я побачив достатньо, щоб ми зробили ще один крок у правильному напрямку. У нас були свої моменти, це була дуже напружена гра за моментами. Ми мали краще контролювати ситуацію, але не змогли, і тепер ми продовжуємо працювати", — наводить слова Клоппа BBC.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Челсі — Ліверпуль.