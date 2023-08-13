Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 13 серпня 2023 року, 18:30.

У рамках першого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі приймав Ліверпуль на Стемфорд Брідж, де фінальний свисток зафіксував нічию.

Протягом матчу команди обмінялися забитими м'ячами, авторами яких стали Аксель Дісасі та Луїс Діас, проте визначити сильнішого їм у підсумку не вдалося.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Челсі — Ліверпуль у 1 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Челсі — Ліверпуль 1:1

Голи: Дісасі, 36 — Діас, 18



Челсі: Санчес — Дісасі, Сілва, Колвілл — Джеймс (Гюсто, 76), Галлагер, Енцо, Чуквуемека (Маатсен, 81), Чілвелл — Стерлінг (Мудрик, 81), Джексон.



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Е. Робертсон — Фабіньо, Мак Аллістер, Гакпо (Джонс, 66) — Салах (Елліотт, 77), Жота (Нуньєс, 66), Діас (Доак, 77).



Попередження: Чуквуемека, Енцо, Джексон, Галлагер — Жота, Александер-Арнольд, Конате, Мак Аллістер.