Англія

21-річний футболіст перейде до клубу зі Стемфорд Бридж.

Челсі досяг домовленості з Брайтоном про трансфер півзахисника Мойзеса Кайседо, повідомив журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, цей трансфер стане рекордним у рамках АПЛ – "сині" заплатять 115 мільйонів фунтів за футболіста.

Брайтон також претендуватиме на відсоток з подальшого продажу еквадорця. Медичне обстеження буде призначено найближчими днями.

Повідомляється, що гравець підпише з Челсі контракт терміном до 2031 року з опцією продовження ще на один сезон.

У сезоні-2022/2023 на рахунку Кайседо 43 матчі за Брайтон у всіх турнірах, у яких він відзначився одним голом та однією результативною передачею.