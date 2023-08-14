Український форвард Челсі розповів про інформаційний тиск на гравців у АПЛ.
Михайло Мудрик, Getty Images
14 серпня 2023, 18:00
Український нападник лондонського Челсі Михайло Мудрик у першій частині своєї розмови розповів нам про порівняння культури Англії та України.
А цього разу форвард висловився на наболілу тему зайвого тиску на футболістів закордоном у інтерв’ю YouTube-каналу Бомбардир.
"100%, що в Англії тиск на футболістів більше, аніж в Україні. Із тим тиском, із яким я зіштовхнувся тут, — я навіть не знаю з чим це можна порівняти.
Кожен твій крок відстежується, як і кожен твій рух, подих, тощо. Ти можеш просто не в потрібному напрямку подивитись і все, це вже хтось зробить про це відео чи щось розповість.
А потім на твоєму імені будуть робити собі рекламу, створювати шоу. "Подивіться, що він робить!". І неважливо, реклама це, чи антиреклама", — заявив український виконавець.
Нагадаємо, що напередодні Михайло взяв участь у першому матчі в новому сезоні АПЛ проти Ліверпуля на Стемфорд Брідж.