Англія

Півзахисник перебереться в стан лондонців.

Півзахисник Саутгемптона Ромео Лавія став ласим шматочком в поточне літнє трансферне вікно — на нього претендують Челсі та Ліверпуль.

Й хоча мерсисайдці були доволі переконливі, сам футболіст вирішив виступати за Челсі. Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

У минулому сезоні Лавія провів 35 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив один гол, віддав один асист та заробив десять попереджень.

Зазначимо, що сума трансферу ма скласти 55 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ліверпуль знову перебив пропозицію Челсі щодо Лавії, однак був невпевнений у вподобаннях гравця Саутгемптона.