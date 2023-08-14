Англія

Півзахисник точно змінить клуб цього літа, проте досі не зрозуміло, на який.

За підсумками минулого сезону англійської Прем’єр-ліги Саутгемптон був змушений залишити склад учасників "елітного" дивізіону й відповідно розпочати процес формування команди перед виступами в Чемпіоншипі.

Утримати лідерів колективу в другому за силою дивізіоні країни "святим" було б дуже складно, тож у підсумку вони поступово розпродають власних провідних гравців накшталт Джеймса Ворд-Прауса, якого придбав лондонський Вест Гем.

Наступним на вихід із команди Расселла Мартіна, як очікується, стоїть бельгійський опорний півзахисник Ромео Лавія.

За 19-річного виконавця наразі ведуть боротьбу два клуби — лондонський Челсі та Ліверпуль, почергово змінюючи один одного з дедалі більш коштовними пропозиціями.

Ось і "червоні" нещодавно зробили черговий крок, запропонувавши Саутгемптону 69,5 млн євро.

"Святі" з такою ставкою погоджуються, проте "червоні" все одно залишаються невпевненими щодо побажань гравця відносно приєднання до складу їхньої команди.

Лавія в минулому сезоні провів 35 матчів, забивши один гол та віддавши один гольовий пас.