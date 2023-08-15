Гол Варана приніс "червоним дияволам" три бали.
Манчестер Юнайтед - Вулвергемптон, getty images
15 серпня 2023, 00:03
Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку першого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії приймав на своєму полі Вулвергемптон.
"Вовки" показали дуже хорошу готовність та постійно розривали центральну зону "червоних дияволів", проте не змогли відзначитись голом.
Натомість Манчестер Юнайтед відкрив рахунок ближче до кінця матчу завдяки точному удару головою від Рафаеля Варан після передачі Аарона Ван-Біссаки.
Манчестер Юнайтед — Вулвергемптон 1:0
Гол: Варан, 76
Манчестер Юнайтед: Онана – Ван-Біссака, Варан, Мартінес (Лінделеф 46), Шоу – Каземіро, Маунт (Еріксен 68) – Антоні (Пеллістрі 77), Фернандеш, Гарначо (Санчо 68) – Рашфорд (Мактоміней 88)
Вулвергемптон: Са – Семеду, Кілман, Доусон, Аїт-Нурі (Буено 77) — Матеус Нунеш, Жоао Гомеш (Калайджич 88), Леміна – Нету, Сарабія (Хван 63), Кунья (Ф. Сілва 77)