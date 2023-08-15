Англія

Дортмундці шукають підсилення.

Боруссія Дортмунд розглядає різноманітні варіанти підсилення складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Sky Sport, німецький клуб націлився на центрального захисника Саутгемптона Армеля Белла-Кочапа.

Стверджується, що в клубі хочуть підсилити захист, бо в ці ланці багато гравців, які часто отримують травми.

Зазначимо, що німецький центральний захисник перебрався в Саутгемптон лише минулого літа.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нападник Парі Сен-Жермен Екітіке може стати гравцем Боруссії Дортмунд