Дортмундці шукають підсилення.
Армель Белла-Кочап, getty images
15 серпня 2023, 10:34
Боруссія Дортмунд розглядає різноманітні варіанти підсилення складу в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Sky Sport, німецький клуб націлився на центрального захисника Саутгемптона Армеля Белла-Кочапа.
Стверджується, що в клубі хочуть підсилити захист, бо в ці ланці багато гравців, які часто отримують травми.
Зазначимо, що німецький центральний захисник перебрався в Саутгемптон лише минулого літа.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нападник Парі Сен-Жермен Екітіке може стати гравцем Боруссії Дортмунд