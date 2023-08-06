Форвард ПСЖ може переїхати в Бундеслігу.
ЮГО ЕКІТІКЕ, P. LAHALLE/L'ÉQUIPE
06 серпня 2023, 14:26
Нападник ПСЖ Юго Екітіке може змінити клубну прописку, повідомляє видання Bild.
За інформацією джерела, Боруссія Дортмунд цікавляться 21-річним футболістом. "Бджоли" підписати альтернативу Себастьєну Аллеру, оскільки гравець Кот-д’Івуару збирається взяти участь у Кубку африканських націй на початку 2024 року.
В минулому сезоні 21-річний француз зіграв 34 матчі в усіх турнірах. Забив 4 голи й стільки ж разів асистував партнерам.
Раніше повідомлялось, що керівництво ПСЖ розчароване в Екітіке та розраховує продати гравця влітку.