Німеччина

Футболіст буде виступати в команді.

Ннамді Коллінз, який починав кар’єру в Фортуні Дюссельдорф, перш ніж приєднатися до молодіжної академії дортмундської Боруссії в 2016 році, перейшов до Айнтрахта Франкфурт - повідомляє офіційний сайт клубу.

Коллінз допоміг "чорно-жовтим" виграти титул чемпіона Німеччини U19 у 2022 році, а потім був капітаном команди у фіналі чемпіонату минулого сезону. Він також провів вісім матчів за дортмундську команду U23 у третьому дивізіоні минулого сезону, а також ще вісім матчів як капітан U19 у Юнацькій лізі УЄФА.

19-річний гравець також отримав міжнародний досвід у молодіжних командах Німеччини, на сьогоднішній день провів 15 матчів між рівнями U15 і U19. Його попередній виступ відбувся в березні, коли Німеччина обіграла Словенію з рахунком 3:0 у відбірковому матчі Чемпіонату Європи U19.

Спортивний директор Айнтрахта Тіммо Хардунг: "Ннамді Коллінз є одним із найперспективніших німецьких молодих гравців на своїй позиції. У нас є чіткий, довгостроковий план з Ннамді, і ми раді, що він обрав нас і наш шлях, з допомогою Ннамді ми хочемо якнайкраще сприяти його розвитку в коротко- та середньостроковій перспективі, одночасно допомагаючи йому реалізувати свій футбольний потенціал»" — сказав він.