Англія

Футболіст можливо переїде до іншого чемпіонату.

Севілья очікує неспокійне завершення трансферного вікна, і очікується кілька трансферів.

Наразі їхня команда складається з 31 гравця, тому вони, ймовірно, намагатимуться скоротити цю кількість приблизно на п’ять гравців.

Одним із тих, кого клуб може продати, є Маркос Акунья. Аргентинський переможець чемпіонату світу був одним із найкращих гравців у Ла Лізі минулого сезону та допоміг утримати Севілью на плаву під час її нестабільних виступів у сезоні.

Тепер, як повідомляє Relevo, Астон Вілла зацікавлена ​​в його переході, проте якоїсь конкретики наразі немає.