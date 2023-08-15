Англія

Італієць перебереться в Серію А.

Астон Вілла не припиняє працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, бірмінгемці домовились про перехід італійського півзахисника Ніколо Дзаньоло з Галатасарая.

Трансфер буде коштувати Астон Віллі 27 мільйонів євро. Проте спочатку це буде орендна угода, але з правом викупу.

Стверджується, що особисті умови також узгоджені. Футболіст хоче в Астон Віллу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лідер захисту Астон Вілли вилетів на тривалий термін через травму коліна.