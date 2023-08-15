32-річний футболіст пропустить 3-4 місяці.
Кевін де Брюйне, Getty Images
15 серпня 2023, 17:50
Кевін де Брюйне пропустить тривалий термін через травму. 32-річний півзахисник не зможе допомогти своїй команді у найближчі 3-4 місяці.
"Все серйозно. Ми маємо вирішити, чи робити операцію, але він буде відсутній кілька місяців.
Рішення буде ухвалено у найближчі кілька днів. Він пропустить три чи чотири місяці", — наводить слова Пепа Гвардіоли ВВС.
Нагадаємо, що де Брюйне отримав травму у матчі першого туру англійської Прем'єр-ліги проти Бернлі (3:0). У першому таймі на 23-й хвилині його замінив Матео Ковачич.