Англія

32-річний футболіст пропустить 3-4 місяці.

Кевін де Брюйне пропустить тривалий термін через травму. 32-річний півзахисник не зможе допомогти своїй команді у найближчі 3-4 місяці.

"Все серйозно. Ми маємо вирішити, чи робити операцію, але він буде відсутній кілька місяців.

Рішення буде ухвалено у найближчі кілька днів. Він пропустить три чи чотири місяці", — наводить слова Пепа Гвардіоли ВВС.

Нагадаємо, що де Брюйне отримав травму у матчі першого туру англійської Прем'єр-ліги проти Бернлі (3:0). У першому таймі на 23-й хвилині його замінив Матео Ковачич.