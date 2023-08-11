Англія

Бельгієць відіграв лише половину тайму.

Манчестер Сіті в рамках матчу-відкриття грає англійської Прем'єр Ліги грає проти Бернлі на виїзді.

Кевін Де Брюйне вийшов на поле зі стартових хвилин, проте провів лише половину першого тайму. Бельгієць отримав пошкодження та не зміг продовжити гру.

Його місце на поле зайняв Матео Ковачіч. Бельгієць просто зупинився та схилився в одному з моментів, тому характер пошкодження визначити важко.

Зазначимо, що матч Бернлі — Манчестер Сіті розпочався о 22:00. Слідкуйте за основними подіями гри на нашому сайті.

Нагадаємо, що Кевін Де Брюйне завершив минулий сезон пошкодженням у фіналі Ліги чемпіонів.