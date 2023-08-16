Англія

Форвард непогано зарекомендував себе під час попередньої кампанії.

Французький Монпельє в попередньому сезоні Ліги 1 зірок із неба не хапав, проте в його складі все одно знайшлось кілька виконавців, які запам’ятались футбольним уболівальникам.

Передусім, ідеться про нападника Ельє Ваї, який проводив тільки другий свій сезон у "дорослому" футболі.

20-річний виконавець за 33 гри відзначився 19 голами та шістьма гольовими передачами, завдяки чому зібрав довкола себе чимало уваги провідних клубів Старого Світу.

І допоки лондонські Арсенал та Челсі лише вирішують, чи робити запити щодо можливого трансферу француза, Вест Гем діє набагато рішучіше.

"Молотобійці" розпочали перемовини зі ставки в 35 млн євро, тоді як для гравця вже готовий контракт до 2028 року.