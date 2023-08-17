Оголошено перелік номінантів престижної нагороди.
Кевін де Брюйне, Getty Images
17 серпня 2023, 12:27
Представники Асоціації професійних футболістів Англії вже не перший рік проводить традиційну церемонію підбиття підсумків за попередній річний період, на самому початку сезону призначаючи старт голосування за звання Найкращого футболіста року в Англії.
Цього разу перелік претендентів обмежився шістьма гравцями.
Серед них:
– півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне;
– нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд;
– нападник лондонського Тоттенгема Гаррі Кейн;
– півзахисник лондонського Арсенала Мартін Едегор;
– нападник лондонського Арсенала Букайо Сака;
– захисник Манчестер Сіті Джон Стоунз.
Проголосувати за найкращого, на вашу думку, гравця за останній рік у межах Англії можна в нашому Telegram-каналі.