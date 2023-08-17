Англія

Оголошено перелік номінантів престижної нагороди.

Представники Асоціації професійних футболістів Англії вже не перший рік проводить традиційну церемонію підбиття підсумків за попередній річний період, на самому початку сезону призначаючи старт голосування за звання Найкращого футболіста року в Англії.

Цього разу перелік претендентів обмежився шістьма гравцями.

Серед них:

– півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне;

– нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд;

– нападник лондонського Тоттенгема Гаррі Кейн;

– півзахисник лондонського Арсенала Мартін Едегор;

– нападник лондонського Арсенала Букайо Сака;

– захисник Манчестер Сіті Джон Стоунз.

Проголосувати за найкращого, на вашу думку, гравця за останній рік у межах Англії можна в нашому Telegram-каналі.