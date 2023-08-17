Англія

У новому контракті буде прописано відповідну опцію.

Бернарду Сілва близький до того, щоб продовжити контракт з Манчестер Сіті.

Як повідомляє El Chiringuito TV, у новій угоді буде прописано відступні: 29-річний футболіст зможе залишити "містян" за 50 мільйонів євро, але влітку 2024 року.

Зазначимо, що контракт Сілви розрахований до літа 2025 року, а угода буде продовжена до 2026 року.

Минулого сезону Бернарду провів 55 матчів у всіх турнірах за Сіті: на його рахунку 7 голів та 7 асистів.

Раніше повідомлялося, що Аль-Хіляль готовий заплатити 70 млн євро за Бернарду Сілву.