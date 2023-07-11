Англія

Португалець може заробити 50 мільйонів євро за рік.

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва може продовжити свою кар'єру у Саудівській Аравії. Про це повідомляє CBS Sports.

За інформацією джерела, у послугах 28-річного португальця зацікавлений Аль-Хіляль, який вже заявив керівництву "міщан", що готовий викласти за футболіста близько 70 мільйонів євро.

Також наголошується, що саудівський клуб пропонує Сілві зарплату у розмірі 50 мільйонів євро на рік, що набагато більше, ніж зараз в Англії.

Крім Аль-Хіляля, у гравці зацікавлені Барселона та ПСЖ. Сіті також хоче продовжити контракт із футболістом, який продовжує оцінювати свої варіанти.

Минулого сезону Сілва провів 55 матчів, у яких забив сім голів та віддав вісім асистів.