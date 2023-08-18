Англія

"Молотобійці" близькі до погодження особистих умов контракту з ганським нападником.

Універсальний нападник амстердамського Аякса Мохаммед Кудус цього літа може продовжити кар'єру в лондонському Вест Гемі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, боси "молотобійців" близькі до погодження особистих умов контракту з 23-річний ганцем, тоді як офіційні переговори з Аяксом відбудуться найближчим часом.

Відзначається, що до цього моменту Вест Гем вів переговори щодо трансферу Кудуса через посередників, проте офіційної пропозиції ще не робив. Незабаром ця пропозиція буде, а сама угода просувається.

У минулому сезоні Мохаммед Кудус провів за Аякс 42 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 18 голів та віддав 6 результативних передач.

Раніше очікувалося, що ганський нападник стане новим гравцем Брайтона, проте цей трансфер так і не відбувся.