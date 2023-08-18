Англія

Японський хавбек продовжить кар'єру в команді Юргена Клоппа.

Ліверпуль на своєму офіційному сайті оголосив про підписання опорного півзахисника Ватару Ендо, права на якого раніше належали Штутгарту.

30-річний японець перейшов до табору мерсисайдців на постійній основі, підписавши довгостроковий контракт.

У новому клубі Ендо виступатиме під третім номером. Сума його трансферу наразі невідома.



У минулому сезоні Ватару Ендо провів за Штутгарт 40 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 6 голів та віддав 5 асистів. Його контракт з німецьким клубом спливав влітку 2024 року.