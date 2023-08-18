Японський хавбек продовжить кар'єру в команді Юргена Клоппа.
Ватару Ендо, Ліверпуль
18 серпня 2023, 14:48
Ліверпуль на своєму офіційному сайті оголосив про підписання опорного півзахисника Ватару Ендо, права на якого раніше належали Штутгарту.
30-річний японець перейшов до табору мерсисайдців на постійній основі, підписавши довгостроковий контракт.
У новому клубі Ендо виступатиме під третім номером. Сума його трансферу наразі невідома.
У минулому сезоні Ватару Ендо провів за Штутгарт 40 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 6 голів та віддав 5 асистів. Його контракт з німецьким клубом спливав влітку 2024 року.