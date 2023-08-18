Англія

Англійський вінгбек пропустить кілька тижнів через пошкодження, отримане на тренуванні.

Правий захисник та новоспечений капітан лондонского Челсі Ріс Джеймс отримав чергову травму. Про це повідомляє офіційний сайт "синіх".

Точні строки відсутності 23-річного англійця та характер пошкодження не уточнюється, проте, за інформацією ЗМІ, гравець пропустить наступні кілька тижнів.

"Ріс Джеймс починає реабілітацію після оцінки травми, отриманої на тренуванні цього тижня", — сказано в заяві Челсі.

Нагадаємо, Ріс Джеймс став новим капітаном Челсі після того, як Сезар Аспілікуета залишив клуб цього літа та перейшов до мадридського Атлетіко.