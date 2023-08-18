Правий захисник та новоспечений капітан лондонского Челсі Ріс Джеймс отримав чергову травму. Про це повідомляє офіційний сайт "синіх".

Точні строки відсутності 23-річного англійця та характер пошкодження не уточнюється, проте, за інформацією ЗМІ, гравець пропустить наступні кілька тижнів.

"Ріс Джеймс починає реабілітацію після оцінки травми, отриманої на тренуванні цього тижня", — сказано в заяві Челсі.

Нагадаємо, Ріс Джеймс став новим капітаном Челсі після того, як Сезар Аспілікуета залишив клуб цього літа та перейшов до мадридського Атлетіко.

 