Англійський вінгбек пропустить кілька тижнів через пошкодження, отримане на тренуванні.
Ріс Джеймс, getty images
18 серпня 2023, 15:07
Правий захисник та новоспечений капітан лондонского Челсі Ріс Джеймс отримав чергову травму. Про це повідомляє офіційний сайт "синіх".
Точні строки відсутності 23-річного англійця та характер пошкодження не уточнюється, проте, за інформацією ЗМІ, гравець пропустить наступні кілька тижнів.
"Ріс Джеймс починає реабілітацію після оцінки травми, отриманої на тренуванні цього тижня", — сказано в заяві Челсі.
Нагадаємо, Ріс Джеймс став новим капітаном Челсі після того, як Сезар Аспілікуета залишив клуб цього літа та перейшов до мадридського Атлетіко.