Англія

Англієць перебуває в системі "синіх" з шести років.

Челсі на своєму офіційному сайті оголосив, що новим капітаном команди буде захисник Ріс Джеймс.

На цій посаді у складі "синіх" 23-річний англієць замінить Сесара Аспілікуету, який залишив команду у літнє трансферне вікно.

Зазначимо, що Джеймс із шести років перебуває в системі лондонського клубу.

"Дуже радий взяти на себе цю роль та відповідальність. Знаю, що це велика відповідальність, бо в минулому ми мали великих капітанів, але я дуже радий. Я провів у Челсі практично все життя. Я почав навчатись тут у шість років і пройшов через академію. Але стати капітаном – чудове почуття для мене та моєї родини", – сказав Джеймс.

Раніше повідомлялося, що Крістал Пелес погодив орендну угоду з Голлом.