Англієць перебуває в системі "синіх" з шести років.
Ріс Джеймс, Getty Images
09 серпня 2023, 22:25
Челсі на своєму офіційному сайті оголосив, що новим капітаном команди буде захисник Ріс Джеймс.
На цій посаді у складі "синіх" 23-річний англієць замінить Сесара Аспілікуету, який залишив команду у літнє трансферне вікно.
Зазначимо, що Джеймс із шести років перебуває в системі лондонського клубу.
"Дуже радий взяти на себе цю роль та відповідальність. Знаю, що це велика відповідальність, бо в минулому ми мали великих капітанів, але я дуже радий. Я провів у Челсі практично все життя. Я почав навчатись тут у шість років і пройшов через академію. Але стати капітаном – чудове почуття для мене та моєї родини", – сказав Джеймс.
Раніше повідомлялося, що Крістал Пелес погодив орендну угоду з Голлом.