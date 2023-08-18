Англія

Футболіст радий був залишити лондонський клуб.

Рубен Лофтус-Чік розповів, що почувався невпевнено в Челсі і не може дочекатися, щоб показати, на що він здатний у Мілані.

Півзахисник провів усю свою кар’єру в Лондоні, граючи на правах оренди в Крістал Пелас і Фулгемі, зробивши переїзд на Сан-Сіро за 16 мільйонів євро плюс додаткові бонуси.

"Я завжди думав про переїзд. Минулого сезону, який наближався до завершення, здавалося, що настав правильний час рухатися далі. Я почав відчувати себе дуже добре у своєму тілі, і мої травми пройшли.

Після попередніх двох сезонів, коли я відчував себе дуже добре і не грав на тій позиції, на якій хотів би грати, я почувався твариною в клітці. Я просто хочу бути вільним зараз, щоб грати, і я відчуваю, що це був правильний час, щоб рухатися далі.

Змінюватися завжди важко, але іноді це може бути найкращим рішенням.

Жоржиньо чекав виконання пенальті, і ви могли почути ці свистки на Сан-Сіро, коли ми раніше грали там, які були настільки гучними, що це було неймовірно. Уявіть, що граєте з такою підтримкою. Це неймовірно. Я дуже з нетерпінням чекаю можливості там грати" - сказав газеті The Times півзахисник.