Італія

Півзахисник Челсі перебрався в Серію А.

Новачок Мілана Рубен Лофтус-Чік прокоментував своє рішення залишити лондонський Челсі.

"Я давно перебував у Челсі, і здавалося, що це гарний момент для зміни обстановки. Це не так, що я обов'язково збирався за кордон, але я вивчав варіанти. Мілан — величезний клуб, я не міг відмовитися від можливості грати за "россонері" і вивчити нову мову, що мало сенс для мене.

На старті минулого сезону я ще не знав, що робитиму. Але ближче до кінця я почав відчувати, що готовий до чогось нового. Я давно був у клубі. Я любив клуб та його фанатів, але я не відчував себе задоволеним через кількість ігрового часу та позицій, на яких я грав. Я відчував, що можу бути кориснішим. Я не отримував можливостей для цього.

Я відчував, що готовий і у добрій фізичній формі. Я показував дуже непоганий футбол. Я відчував, що це добрий момент для зміни обстановки", — цитує Лофтус-Чіка Evening Standard.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вінгер Челсі Пулішич готовий знизити зарплату, щоб перейти до Мілана.