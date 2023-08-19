Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу чемпіонату Англії-2023/24, який пройде 19 серпня і розпочнеться о 19:30.

У рамках другого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та лондонським Тоттенгемом, яке пройде на домашньому стадіоні "шпор".

СУБОТА, 19 СЕРПНЯ, 19:30. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

З призначенням Анге Постекоглу на посаду головного тренера у Тоттенгемі розпочалася чергова спроба перебудови. Тепер "шпори" прагнуть контролювати м'яч і будувати свої атаки за рахунок комбінаційної гри, однак, звичайно, для виконання цього завдання тренерському штабу клубу з Північного Лондона буде потрібен час. Скільки конкретно — відповісти важко, але точно не один і не два місяці.

Тим не менш, у першому турі АПЛ Тоттенгему вдалося набрати очки у матчі проти Брентфорда (2:2), який відомий своєю щільною обороною, швидкими контратаки та грою низьким блоком. Для перемоги "шпорам" десь не вистачило реалізації моментів, десь — адаптації деяких виконавців до нового стилю та вимог Постекоглу. В цілому, вже зараз Тоттенгем виглядає як досить перспективний проєкт, але очікувати від команди на даному етапі будівництва можна всього, чого завгодно.

А ось Манчестер Юнайтед, незважаючи на мінімальну перемогу над Вулвергемптоном, за підсумками першого туру розчарував своїм виступом від А до Я. "Червоним дияволам" протистояв один із аутсайдерів турніру, який втратив головного тренера в особі Хулена Лопетеги за кілька днів до старту сезону. Тим не менш, цей "аутсайдер" абсолютно ні в чому не поступався манкуніанцям за грою, а в деяких компонентах — навіть перевершував одного з фаворитів на потрапляння до топ-4.

Завадили Вулвергемптону набрати очки два моменти – це погана реалізація та суддівська помилка наприкінці зустрічі з непризначеним пенальті, яку підтвердили у суддівському корпусі англійського футболу. Загалом подумати у гравців та тренерського штабу Манчестер Юнайтед, безперечно, є над чим, адже з такою невиразною грою можна швидко втратити статус одного з фаворитів на топ-4.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Еріка тен Гага. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед пропонується коефіцієнт 2,42, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 2,99. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,90.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Тоттенгем: Вікаріо — Емерсон, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Біссума, Скіпп — Кулушевські, Меддісон, Сон — Рішарлісон

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Варан, Лінделеф, Шоу — Каземіро — Антоні, Фернандеш, Маунт, Гарначо — Рашфорд

Не зіграють: Бентанкур, Вайтмен, Сессеньйон, Хіль — Гойлунд, Грінвуд, Діалло, Маласія, Мейну, Гітон

Під питанням: Ндомбеле, Ромеро, Форстер — Лісандро Мартінес

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