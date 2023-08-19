Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 18 серпня 2023 року, 21:45.
Ноттінгем Форест — Шеффілд Юнайтед, getty images
19 серпня 2023, 09:59
Ноттінгем Форест в рамках другого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії приймав на своєму полі Шеффілд Юнайтед та здобув перемогу (2:1).
"Лісники" доволі швидко вийшли вперед, проте пропустили на початку другого тайму. Втім, Вуд забив під завісу гри та приніс три бали своїй команді.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ноттінгем Форест — Шеффілд Юнайтед у 2 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:
Ноттінгем Форест — Шеффілд Юнайтед 2:1
Голи: Авонії, 3, Вуд, 89 — Гамер,48
Ноттінгем Форест: Тернер – Болі (Еланга, 69), Ворралл, Маккенна – Ор'є, Даніло (Куяте, 90+1), Мангаля (Єйтс, 69), Вільямс – Джонсон (Ніакате, 90+1), Авонії (Вуд, 84), Гіббс-Вайт
Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем – Ахмедходжич, Іган, Робінсон – Озборн, Норвуд, Вінісіус Соуза (Бешем, 58), Лоу (Ларусі, 46) – Гамер, Осула (Брукс, 74), Траоре (Хекфорд, 82)