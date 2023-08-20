Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 20 серпня 2023 року, 16:00.

У рамках другого туру англійської Прем'єр-ліги Астон Вілла реабілітувалась за фіаско з Ньюкаслом, знищивши на своєму полі Евертон.

Команда Унаї Емері відправила у ворота "ірисок" чотири "сухі" м'ячі, тоді як український захисник Евертона Віталій Міколенко участі у матчі не брав.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Астон Вілла — Евертон у 2 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Астон Вілла — Евертон 4:0

Голи: Макгінн, 18, Дуглас Луїс, 20 (пен.), Бейлі, 51, Дуран, 75

Астон Вілла: Емі Мартінес – Кеш, Конса, Пау Торрес, Дінь – Камара, Луїс (Коутіньо, 64 – Арчер, 85) – Бейлі (Тілеманс, 63), Діабі (Карлос, 64), Макгінн – Воткінс (Дуран, 74)

Евертон: Пікфорд – Паттерсон, Кін, Тарковскі, Янг – Гує (Доббін, 46) – Гарнер, Дукуре (Оньянго, 90+8), Онана, Івобі (Мопе, 51) – Калверт-Льюїн (Данжума, 38)

Попередження: Дуглас Луїс, Дінь, Арчер – Пікфорд, Кін, Гує, Паттерсон