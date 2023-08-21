Англія

Англійський клуб хоче замінити Ріяда Мареза, який поїхав до Саудівської Аравії.

Цього літнього трансферного вікна чинні чемпіони Англії, Манчестер Сіті, залишились без одного зі своїх найбільш видовищних виконавців — алжирського нападника Ріяда Мареза, який за 35 млн євро перейшов до аравійського Аль-Ахлі.

Відповідно перед "містянами" постало питання про те, хто б міг замінити досвідченого гравця в складі команди Хосепа Гвардіоли.

Ще на початку серпня англійський чемпіон звернув свою увагу на бельгійського нападника французького Ренна Жеремі Доку, проте лише напередодні звернувся до "червоно-чорних" із першим запитом щодо актуальної можливості придбати 21-річного виконавця.

У відповідь Сіті почули ціну в 55-60 млн євро, тоді як особисті умови п’ятирічного контракту з гравцем у них уже погоджені.

Підлив палива до полум’я й головний тренер команди з Ліги 1, Бруно Женезіо, який під час останньої прес-конференції відповів на питання щодо свого футболіста наступним чином:

"Він продовжуватиме прогресувати й надалі. Де? Ну, якщо його посадили в неділю в грі проти Ланса на лаву для запасних, це тільки тому, що…

Ай! Ще побачимо. Нічого не вирішено", — заявив французький фахівець.

Доку в минулому сезоні відіграв 35 матчів, забивши сім голів та віддавши чотири гольові передачі.