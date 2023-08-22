Англія

Футболісти залишаться на Етіхаді.

Манчестер Сіті продовжить контракти з Кайлом Вокером та Бернарду Сілвою, повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, Вокер і Сілва хочуть залишитися в Манчестер Сіті, незважаючи на інформацію про їхній можливий відхід. Клуб близький до продовження угод із гравцями.

Зазначається, що відхід Ріяда Мареза та Ілкая Гюндогана вплинув на бажання Манчестер Сіті зберегти Вокера та Бернарду в команді.

Повідомлялося, що цього літа Вокер був близьким до переходу до Баварії. До Бернарда виявляли інтерес Барселона, ПСЖ та клуби Саудівської Аравії.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті домовився про трансфер Доку.