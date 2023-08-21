Англія

Вінгер перебереться на Етіхад.

Манчестер Сіті плідно працював над посиленням команди в поточне літнє трансферне вікно та досягнув чергового успіху.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "містяни" домовились про перехід вінгера Ренна Жеремі Доку.

Стверджується, що сума трансферу складе 60 мільйонів євро. Гравець та клуб погодили довгостроковий контракт. Медичні тести заплановані на кінець тижня.

Доку в минулому сезоні відіграв 35 матчів, забивши сім голів та віддавши чотири гольові передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лапорт погодився переїхати з Манчестер Сіті до Саудівської Аравії.