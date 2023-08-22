Англія

Англійський клуб вийшов з перемовин.

Фулгем продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно, втім не всі заплановані угоди вдається реалізувати.

Як повідомляє журналіст Том Родді, лондонський клуб не змін домовитись про перехід Каллума Гадсона-Одої та вийшов з переговорів.

Втім, подробиці такого рішення не уточнюються.

Минулого сезону Гадсон-Одої виступав за леверкузенський Баєр на правах оренди. На його рахунку 21 матч, у яких він забив один гол та віддав один асист.

Нагадаємо, що раніше Фулгем був упевнений у підписанні Гадсона-Одої.