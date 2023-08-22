Англія

Нападник ПСЖ може продовжити кар'єру в АПЛ.

Вест Гем виявляє інтерес до Юго Екітіке, повідомляє журналіст Санті Ауна.

За його інформацією, між представниками ПСЖ та Вест Гема відбулася зустріч. Переговори відбулися у позитивному руслі. У лондонської команди є кошти, щоб задовольнити запити ПСЖ та самого футболіста.

Зазначимо, що інтерес до нападника ПСЖ так виявляють Айнтрахт, Ланс, Евертон та Мілан.

Минулого сезону Юго провів 32 матчі за ПСЖ: на його рахунку 4 голи та 4 асисти.