Англія

Гравця Ніцци розглядали лише як резервний варіант, проте трансфер усе одно дуже близький до закриття.

Французький центральний захисник Жан-Клер Тодібо вже не перший рік перебуває в полі зору великих європейський клубів, адже на долю вихованця Тулузи на ранніх етапах професійної кар’єри вже випадали виступи за каталонську Барселону, гельзенкірхенський Шальке та лісабонську Бенфіку.

Наразі 23-річний виконавець виступає за французьку Ніццу, куди перейшов улітку 2021 року за 8,5 млн євро саме з "блаугранас".

Цього трансферного вікна до Тодібо був помітний інтерес із боку англійського Манчестер Юнайтед, проте на початку червня йшлось виключно про можливість його придбання в разі розставання "Червоних дияволів" із Гаррі Магвайром.

Однак англійський захисник і надалі залишається в команді, тоді як усі необхідні домовленості з Ніццою та самим Жан-Клером було досягнуто.

Юнайтед має розуміння, що за новачка доведеться викласти приблизно 40 млн євро й найближчим часом усе ж таки планує зробити заключний крок у перемовинах.

Повідомляється, що скаути англійського колективу були присутні на грі Ніцци проти Лілля (1:1) і після цього матчу остаточно рекомендували клубу підписати гравця.

На наступний матч проти Лор’яна Тодібо не потрапив навіть до заявки.