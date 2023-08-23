Англія

Саудівський клуб хоче придбати єгиптянина.

Аль-Іттіхад готовий заплатити за Мохамеда Салаха понад 90 млн. євро, повідомляє журналіст Руді Галетті.

За його інформацією, клуб із Саудівської Аравії продовжує боротьбу за 31-річного єгипетського нападника Ліверпуля.

Аль-Іттіхад розраховує, що розмір нової пропозиції (понад 100 мільйонів доларів або більше 90 млн євро) може змінити позицію головного тренера англійського клубу Юргена Клоппа, який раніше не бажав розлучатися із Салахом.

Раніше повідомлялося, що Салах може заробити 180 мільйонів євро за два сезони.