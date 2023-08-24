Однак це станеться, якщо бельгійця не придбає європейський клуб.
РОМЕЛУ ЛУКАКУ, GETTY IMAGES
24 серпня 2023, 11:39
Ромелу Лукаку може продовжити кар'єру у чемпіонаті Саудівської Аравії, повідомляє talkSPORT.
За інформацією джерела, керівництво "синіх" докладе зусиль, щоб 30-річний нападник залишив клуб.
У випадку, якщо його не придбає європейський клуб, Челсі намагатиметься відправити його до Саудівської Аравії.
Минулого сезону Лукаку виступав за Інтер на правах оренди. Форвард провів 37 матчів та забив 14 голів у всіх турнірах.