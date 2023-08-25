Англія

Ексгравець Лестера може невдовзі подовжити контракт зі своїм першим клубом.

Манчестер Юнайтед близький до узгодження річного контракту із 35-річним захисником Джонні Евансом, передає The Telegraph.

Північноірландець брав участь у передсезонному турі МЮ у США. У липні він підписав короткостроковий контракт, розрахований на період до кінця серпня.

Тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг раніше заявив, що хотів би, щоб Еванс залишився у складі команди.

У минулому сезоні захисник провів 14 матчів у всіх турнірах за Лестер та заробив одну жовту картку. Чималу частину сезону він пропустив через травму гомілки.