Франція

Французи зацікавлені в поверненні івуарійця.

Захисник Манчестер Юнайтед може повернутися на Стад Велодром.

Марсель працює над оформленням повноцінного трансферу Еріка Баї, повідомляє Sky Sports.

Контракт івуарійського захисника з Манчестер Юнайтед скінчиться влітку 2024 року, і хоча він включає можливість подовження ще на рік, Баї все ж не входить до планів тренера манкуніанців Еріка Тен Гага.

Водночас Sky Sports повідомляє, що цим переходом керує головний тренер Марселя Марселіно, оскільки знайомий з гравцем по Вільярреалу і вважає, що той може стати гарним доповненням до команди.

У минулому сезоні Баї виступав за французів на правах оренди та провів 23 поєдинки в усіх турнірах, заробивши 3 жовті картки та одну червону. Портал transfermarkt оцінює гравця у 5 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Баї може стати одноклубником Кріштіану Роналду та Мане.