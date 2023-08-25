Французи зацікавлені в поверненні івуарійця.
ЕРІК БАЇ, GETTY IMAGES
25 серпня 2023, 17:06
Захисник Манчестер Юнайтед може повернутися на Стад Велодром.
Марсель працює над оформленням повноцінного трансферу Еріка Баї, повідомляє Sky Sports.
Контракт івуарійського захисника з Манчестер Юнайтед скінчиться влітку 2024 року, і хоча він включає можливість подовження ще на рік, Баї все ж не входить до планів тренера манкуніанців Еріка Тен Гага.
Водночас Sky Sports повідомляє, що цим переходом керує головний тренер Марселя Марселіно, оскільки знайомий з гравцем по Вільярреалу і вважає, що той може стати гарним доповненням до команди.
У минулому сезоні Баї виступав за французів на правах оренди та провів 23 поєдинки в усіх турнірах, заробивши 3 жовті картки та одну червону. Портал transfermarkt оцінює гравця у 5 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Баї може стати одноклубником Кріштіану Роналду та Мане.