Англія

Нідерландський фахівець задоволений рівнем гри досвідченого оборонця.

Досвідчений захисник Джонні Еванс підписав короткострокову угоду з Манчестер Юнайтед. Випускник академії тренувався з молодіжною командою до 21 року, активно набираючи ігрові кондиції після відходу з Лестер Сіті після завершення минулого сезону. Проте головний тренер команди Ерік тен Гаг заявив, що хотів би залишити футболіста в лавах "червоних дияволів".

"Я хотів би, щоб Джонні Еванс залишився — ведуться переговори про нову угоду.

Ми ведемо переговори, і коли будуть новини, ми їх повідомимо, як завжди. До кінця місяця в нього контракт", — зазначив тен Гаг.

Нагадаємо, у Джонні Еванса 102 матчі за збірну Північної Ірландії.