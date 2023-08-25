Англія

Футболіст гратиме у другому дивізіоні.

Саутгемптон завершив оренду гравця збірної Шотландії Раяна Фрейзера з Ньюкаслу - повідомляє офіційний сайт клубу.

Півзахисник переходить до Сент-Мері на сезон, ставши п’ятим літнім підписанням команди Рассела Мартіна.

Фрейзер, який в основному грає на позиції вінгера, провів 26 матчів за збірну своєї країни, має значний досвід, провівши 311 матчів на клубному рівні за Абердін, Борнмут, Іпсвіч і Ньюкасл.

Минулого сезону Раян провів 9 матчів в усіх турнірах.