Футболіст гратиме у другому дивізіоні.
Раян Фрейзер - Getty Images
25 серпня 2023, 20:57
Саутгемптон завершив оренду гравця збірної Шотландії Раяна Фрейзера з Ньюкаслу - повідомляє офіційний сайт клубу.
Півзахисник переходить до Сент-Мері на сезон, ставши п’ятим літнім підписанням команди Рассела Мартіна.
Фрейзер, який в основному грає на позиції вінгера, провів 26 матчів за збірну своєї країни, має значний досвід, провівши 311 матчів на клубному рівні за Абердін, Борнмут, Іпсвіч і Ньюкасл.
Минулого сезону Раян провів 9 матчів в усіх турнірах.