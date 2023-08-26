Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 25 серпня 2023 року, 22:00.

Лондонський Челсі відкривав події третього туру англійської Прем’єр-ліги домашнім матчем проти одного з новачків цьогорічного розіграшу — Лутон Таун.

Цей матч пройшов виключно з акцентом на перевагу "синіх" в атаці, тому "капелюшники" майже не мали можливості проявити себе біля чужих воріт.

Лутон пропустив відносно швидкий м’яч від Стерлінга вже на 17 хвилині, після чого Рахім відкрив лік голам і на початку другої половини гри.

Успіх Челсі посеред другого тайму закріпив Ніколас Джексон, тоді як опоненти змогли розраховувати лише на 30% володінням м’ячем та один удар у площину воріт.

Михайло Мудрик пропускав гру через травму.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Челсі — Лутон у 3 турі аглійської Прем’єр-ліги-2023/24:

Челсі — Лутон 3:0

Голи: Стерлінг, 17, 68, Джексон, 75

Челсі: Санчес — Дісасі, Сілва, Колвілл — Гюсто, Галлахер, Кайседо, Чілвелл (Матсен, 86) — Стерлінг (Берстоу, 90+3), Фернандес — Джексон (Угочукву, 83).

Лутон: Камінські — Каборе (Дауті, 70), Берк (Андерсен, 77), Лок'єр, Белл, Джайлс — Чонг (Огбене, 77), Накамба, Барклі (Мпанзу, 77) — Адебайо (Браун, 70), Морріс.

Попередження: Фернандес, Матсен — Лок’єр, Накамба, Браун.