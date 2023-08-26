Англія

Форвард залишить склад рідного для нього Челсі.

Англійський нападник лондонського Челсі Каллум Гадсон-Одої вирішив не чекати, допоки для нього звільниться місце в стартовому складі рідного колективу та від початку минулого сезону активно намагається відшукати для себе краще місце в футбольному світі.

Спочатку це була річна оренда до леверкузенського Баєра, у складі якого 22-річний виконавець за 21 матч забив один гол та віддав один гольовий пас.

А коли настав час повертатись до розташування "синіх", гравець був готовий приєднатись до Фулгема, проте в останній момент у домовленості поміж клубами щось пішло не так.

Цим швидко скористався Ноттінгем Форест та з пропозицією в 10 млн євро наразі є дуже близьким до здійснення трансферу.