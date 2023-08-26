Англія

Тренер Челсі задоволений новачком.

Лондонський Челсі відкривав події третього туру англійської Прем’єр-ліги домашнім матчем проти одного з новачків цьогорічного розіграшу — Лутон Таун.

Команда Маурісіо Почеттіно перемогла з рахунком 3:0, а один з голів на свій рахунок записав Ніколас Джексон.

Аргентинський тренер дуже задоволений виступами форварда та бачить в нього великий потенціал.

"Ніколас Джексон має потенціал стати одним із найкращих нападників. Знайти таких гравців, як він, непросто.

Його трудова етика вражає. У нього є потенціал стати чудовим нападником. Йому потрібен час і простір для зростання, і його якості фантастичні", — наводить слова Почеттіно Фабріціо Романо.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Челсі проти Лутона.