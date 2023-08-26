Команда Анге Постекоглу відправили до воріт "вишень" два "сухих" м'ячі.
Фото: Getty Images
26 серпня 2023, 16:30
У рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги на нас очікувало протистояння між Борнмутом та Тоттенгемом, яке проходило на Віталіті Стедіум.
Рахунок у цьому матчі було відкрито вже на 17-й хвилині після того, як Пап Матар Сарр асистував Джеймсу Меддісону після гарної комбінації.
Незважаючи на наявні в Борнмута спроби відігратися, забити "вишням" так і не вдалося. А ось підопічні Анге Постекоглу подвоїли свою перевагу в рахунку на 63-й хвилині завдяки голу Деяна Кулушевські після передачі Дестіні Удоджі.
Фінальний свисток зафіксував підсумкову перемогу Тоттенгема з рахунком 2:0.
Борнмут — Тоттенгем 0:2
Голи: Меддісон, 17, Кулушевські, 63
Борнмут: Нето – Ааронс, Забарний, Келлі, Керкез – Крісті (Траоре 60), Ротвелл (Кук 46) – Семеньйо (Брукс 73), Біллінг (Мур 86), Клюйверт (Ентоні 60) – Соланке
Тоттенгем: Вікаріо – Удоджі (Девіс 81), ван де Вен, Ромеро, Порро – Біссума (Ло Чельсо 74), Сарр (Перішич 59) – Сон, Меддісон (Скіпп 73), Кулушевські – Рішарлісон (Гейб'єрг 60)
Попередження: Келлі 45+1 – Рішарлісон 54, Перішич 71