Англія

Футболіст перейде в клуб.

Евертон домовився з Удінезе про придбання португальського нападника Бето і тепер, як повідомляється, він проходить медичне обстеження.

Різні повідомлення в Італії припускали, що "іриски" домовилися про угоду вартістю близько 30-35 мільйонів євро, включаючи додаткові бонуси для 25-річного форварда, який блищав минулого сезону за Удінезе, забивши 10 голів у 33 матчах Серії А.

Евертон перебуває у скрутному становищі через погане управління та відчайдушно потребує форварда, оскільки не зміг забити в жодній із двох стартових ігор проти Фулгема та Астон Вілли.

Бето забив 22 голи і віддав три гольові передачі в 65 матчах за Удінезе з моменту свого переходу з Портімоненсе в серпні 2021 року.