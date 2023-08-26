Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 26 серпня 2023 року, 14:30.

У рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут приймав на своєму полі Тоттенгем та зазнав поразки.

Підопічні Анге Постекоглу відправили у ворота "вишень" два "сухих" м'ячі, тоді як український центральний захисник Борнмута Ілля Забарний з'явився у стартовому складі своєї команди та відіграв увесь матч.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Борнмут — Тоттенгем у 3 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Борнмут — Тоттенгем 0:2

Голи: Меддісон, 17, Кулушевські, 63

Борнмут: Нето – Ааронс, Забарний, Келлі, Керкез – Крісті (Траоре 60), Ротвелл (Кук 46) – Семеньйо (Брукс 73), Біллінг (Мур 86), Клюйверт (Ентоні 60) – Соланке

Тоттенгем: Вікаріо – Удоджі (Девіс 81), ван де Вен, Ромеро, Порро – Біссума (Ло Чельсо 74), Сарр (Перішич 59) – Сон, Меддісон (Скіпп 73), Кулушевські – Рішарлісон (Гейб'єрг 60)

Попередження: Келлі 45+1 – Рішарлісон 54, Перішич 71