Україна

Команда Анге Постекоглу відправили до воріт "вишень" два "сухих" м'ячі.

У рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги на нас очікувало протистояння між Борнмутом та Тоттенгемом, яке проходило на Віталіті Стедіум.

Рахунок у цьому матчі було відкрито вже на 17-й хвилині після того, як Пап Матар Сарр асистував Джеймсу Меддісону після гарної комбінації.

Незважаючи на наявні в Борнмута спроби відігратися, забити "вишням" так і не вдалося. А ось підопічні Анге Постекоглу подвоїли свою перевагу в рахунку на 63-й хвилині завдяки голу Деяна Кулушевські після передачі Дестіні Удоджі.

Фінальний свисток зафіксував підсумкову перемогу Тоттенгема з рахунком 2:0.

Борнмут — Тоттенгем 0:2

Голи: Меддісон, 17, Кулушевські, 63

Борнмут: Нето – Ааронс, Забарний, Келлі, Керкез – Крісті (Траоре 60), Ротвелл (Кук 46) – Семеньйо (Брукс 73), Біллінг (Мур 86), Клюйверт (Ентоні 60) – Соланке

Тоттенгем: Вікаріо – Удоджі (Девіс 81), ван де Вен, Ромеро, Порро – Біссума (Ло Чельсо 74), Сарр (Перішич 59) – Сон, Меддісон (Скіпп 73), Кулушевські – Рішарлісон (Гейб'єрг 60)

Попередження: Келлі 45+1 – Рішарлісон 54, Перішич 71