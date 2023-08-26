Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 26 серпня 2023 року, 17:00.

У рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал зіграв на власному полі у результативну нічию з Фулгемом у лондонському дербі.

Команда Мікеля Артети змогла відігратися у другому таймі на повести у рахунку, проте "дачники", перебуваючи у меншості через вилучення Кевіна Бессі, таки врятували для себе нічийний результат у кінцівці завдяки голу Жоау Паліньї.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Борнмут — Тоттенгем у 3 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Арсенал – Фулгем 2:2

Голи: Сака, 70, (пен.), Нкетіа, 72 – А. Перейра, 1, Палінья, 87

Арсенал: Рамсдейл – Парті (Зінченко, 56), Вайт, Саліба, Ківьор – Едегор (Жоржиньо, 84), Райс (Жезус, 90+1), Гавертц (Вієйра, 56) – Сака, Троссар (Нкетіа, 46), Мартінеллі

"Фулгем": Лено – Тете, Діоп, Бессі, Робінсон – Лукич (Рід, 70), Палінья, Перейра (Керні, 63) – Вілсон (Траоре, 71), Р. Хіменес, Декордова-Рід (Адарабіойо, 89)

Попередження: Хіменес, Бессі, Лукич, Родак (за межами поля)

Вилучення: Бессі, 83 (Фулгем, друга жовта)