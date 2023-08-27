Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ньюкасл та Ліверпуль.

Ньюкасл та Ліверпуль зіграють у центральному протистоянні третього туру англійської Прем'єр-ліги на полі стадіону Сент-Джеймс Парк.

Едді Гау, після поразки від Манчестер Сіті (0:1), залучив до стартового складу той самий набір виконавців.

Юрген Клопп, на тлі перемоги над Борнмутом (3:1), використав із перших хвилин Матіпа в центрі захисту, тоді як Ендо зіграє в центральному трикутнику.

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Тоналі, Гімараєс, Жоелінтон — Альмірон, Ісак, Гордон.

Запасні: Дубравка, Ласселс, Таргетт, Лівраменто, Барнс, Мерфі, Андерсон, Лонгстафф, Вілсон.



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Е. Робертсон — Собослаї, Мак Аллістер, Ендо — Салах, Гакпо, Діас.

Запасні: Келлегер, Гомес, Нуньєс, Елліотт, Жота, Цимікас, Байчетич, Доак, Куанса.



Гра Ньюкасл — Ліверпуль почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.