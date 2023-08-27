Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 27 серпня 2023 року, 16:00.

У рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги Шеффілд Юнайтед на власному полі поступився Манчестер Сіті.

Новачок АПЛ змусив чемпіона трохи понервувати наприкінці зустрічі, коли Богл зрівняв рахунок на 85-й хвилині, проте вже на 88-й Родрі своїм голом знову вивів "містян" уперед та приніс перемогу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Шеффілд Юнайтед — Манчестер Сіті у 3 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Шеффілд Юнайтед – Манчестер Сіті 1:2

Голи: Богл 85 – Голанд 63, Родрі 88

Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем – Ахмедходжич, Іган, Робінсон – Балдок (Богл 71), Соуза, Норвуд (Бешем 80), Хамер, Озборн (Лярусі 17) – Осула (Макберні 71), Траоре

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш, Аке, Гвардіол – Б. Сілва, Родрі – Альварес, Ковачич (Фоден 86), Гріліш – Голанд

Попередження: Балдок 45+4, Осула 60, Кошта 78, Іган 83

Нереалізований пенальті: Голанд 37 (стійка)