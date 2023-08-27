Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 27 серпня 2023 року, 16:00.
Шеффілд Юнайтед — Манчестер Сіті, getty images
27 серпня 2023, 19:19
У рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги Шеффілд Юнайтед на власному полі поступився Манчестер Сіті.
Новачок АПЛ змусив чемпіона трохи понервувати наприкінці зустрічі, коли Богл зрівняв рахунок на 85-й хвилині, проте вже на 88-й Родрі своїм голом знову вивів "містян" уперед та приніс перемогу.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Шеффілд Юнайтед — Манчестер Сіті у 3 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:
Шеффілд Юнайтед – Манчестер Сіті 1:2
Голи: Богл 85 – Голанд 63, Родрі 88
Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем – Ахмедходжич, Іган, Робінсон – Балдок (Богл 71), Соуза, Норвуд (Бешем 80), Хамер, Озборн (Лярусі 17) – Осула (Макберні 71), Траоре
Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш, Аке, Гвардіол – Б. Сілва, Родрі – Альварес, Ковачич (Фоден 86), Гріліш – Голанд
Попередження: Балдок 45+4, Осула 60, Кошта 78, Іган 83
Нереалізований пенальті: Голанд 37 (стійка)